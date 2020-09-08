Проект бюджета на 2021 год сохранит очень большой дефицит – 6% ВВП, – экономист Блинов

Телеканал ZIK

Для финансовой стабильности опасно, когда 2 года подряд дефицит бюджета составляет 6-8% ВВП

Проект бюджета на 2021 год, который будет подан 15 сентября, будет хранить в себе очень большой дефицит - 6% ВВП.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил экономист-международник Андрей Блинов.

Эксперт отметил, что каждое государство в момент шока, а таковым стала эпидемия коронавируса, может позволить на короткий срок резко увеличить дефицит бюджета. Украина, напомнил экономист, провозгласила в апреле, когда были утверждены изменения в смету на 2020 год, что дефицит бюджета будет по меньшей мере 7,5% ВВП.

"Но я чувствую, что проект бюджета на 2021 год, который будет подан 15 сентября, тоже будет сохранять за собой дефицит бюджета очень большой. Это 6% ВВП", – спрогнозировал Блинов.

Вместе с тем он добавил, что для финансовой стабильности опасно, когда 2 года подряд дефицит бюджета составляет 6-8% ВВП. Поэтому, подчеркнул эксперт, Украина должна как можно скорее думать о том, как вернуться к умеренным дефицитам бюджета в 2-3% ВВП.

"Тогда можно будет говорить о стабильности обменного курса и инфляции. А если будем поддерживать такой большой дефицит бюджета, к сожалению, у нас будут постепенно ухудшаться эти показатели", – прокомментировал экономист-международник.

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Напомним, по данным Министерства финансов Украины в июле поступления общего фонда госбюджета составили 58 млрд грн при плане в 51,95 млрд грн. Уровень выполнения плана составляет 111,6%, однако в сравнении с июлем прошлого года доходы меньше на 10,1 млрд грн.

Как сообщали, 29 июля Кабинет министров Украины одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. По предварительному прогнозу, валовой внутренний продукт в 2021 году составит 4505,9 млрд грн (104,6 процента к предыдущему году). В 2022 году – 5089,4 млрд грн (104,3 процента к предыдущему году), а в 2023 году – 5689,7 млрд грн (104,7 процента к предыдущему году).