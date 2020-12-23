Продовольственная безопасность: Украина рискует оказаться в ситуации, когда ей придется импортировать втридорога свое же зерно

Если в ближайшее время Украина не примет экстренных мер относительно продовольственной безопасности, страна рискует оказаться в ситуации, когда ей придется импортировать втридорога свое же зерно. Об этом говорится в статье политического и экономического эксперта Сергея Кивы для MIGnews.

Как отмечает автор материала, в ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году, которого не было уже на протяжении 75 лет.

В организации также сообщили, что большим ударом по продовольственной безопасности многих стран в этом году стало нарушение цепочек поставок во время пандемии коронавируса. Фермеры и малый бизнес понесли убытки из-за невозможности реализовать скоропортящиеся товары, что мы наблюдали весной 2020 года.

В связи с этим многие страны очень серьезно отнеслись к таким прогнозам и уже принимаются меры по обеспечению продовольственной безопасности. Однако Украины среди них нет.

"В конце 2020 года наконец-то осознали необходимость Министерства Аграрной Политики, и в бюджете 2021 года это предусмотрено. Но какое государственное предприятие может выполнять функцию по обеспечению продуктовой безопасности Украины?

Госрезерв – на балансе есть 10 КХП, но там всегда были проблемы с хранением продовольственного резерва. И в июне со складов учреждения исчезли (съели мыши) 2700 вагонов зерна стоимостью 800 млн грн, и это зерно как раз составляло "неприкосновенный запас государства".

Аграрный Фонд – не имеет на балансе предприятий на которых может производиться хранение и переработка пшеницы. Также за первое полугодие 2020 года убыток составил 205 млн грн.

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) - имеет на балансе 55 хлебоприемных и зерноперерабатывающих филиалов, их мощность — около 4 млн тонн зерна при одновременном хранении. Для нужд государства вроде бы более чем достаточно. Но проблема в том, что ГПЗКУ по итогам январь-июнь 2020 года нарастило чистый убыток в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года до 3,45 млрд гривен, а также открыт вопрос по реструктуризации выплат по "китайскому кредиту", поэтому в следующем году корпорация будет вынуждена объявить "технический дефолт". То есть — вообще прекратить свою деятельность", - отмечает Сергей Кива.

При этом он подчеркивает, "если в ближайшее время в Украине не будет принято экстренных мер, мы рискуем повторить ситуацию образца 2003−2004 годов, когда страны сначала бесконтрольно вывезли все продовольственное зерно, а потом его же пришлось импортировать для нужд населения, однако уже значительно дороже".

"Если учесть надвигающийся мировой кризис и критическую экономическую ситуацию, в стране может возникнуть ситуация, когда наши граждане не будут иметь доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с правом на адекватное питание и правом на свободу от голода", - резюмирует эксперт.