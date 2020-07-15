Продление моратория на взыскание имущества демотивирует банки выдавать ипотеки, - НБУ

Национальный банк Украины Радио Свобода

Законопроект Дубинского "о защите ипотечных заемщиков" делает невозможным доступную ипотеку

В Национальном банке Украины рассказали, что законопроект народного депутата Александра Дубинского "О защите ипотечных заемщиков", который комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, лишает украинцев доступного ипотечного кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в Facebook.

"Мечтали о доступной ипотеке в этом году? Мы тоже. Но нельзя прекращать мечтать. Сегодня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект Александра Дубинского №3640. Это яркий случай, когда название хорошее – "О защите ипотечных заемщиков", а суть – гнилая. Результатом будет нежелание банков восстанавливать ипотечное кредитование ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, который предлагает продлить законопроект, ввели бессрочно в 2014 году в силу объективных причин: в стране началась война и экономический кризис. Тогда из-за обесценивания гривны граждане не могли продолжать платить по валютным ипотечным кредитам, поэтому банкам запретили взыскивать залоговое имущество.

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"Однако за шесть лет действия моратория часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты. Для чего платить, если нет рычага влияния?! Весь груз взяли на себя банки, а соответственно – их вкладчики и владельцы. Ведь банки вынуждены были сформировать дополнительные резервы. Безусловно, это негативно повлияло на желание банков дальше кредитовать покупку жилья", - пояснили в Нацбанке.

В октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, который предусматривал реальный механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков. Были предложены приемлемые условия и для банков, и для граждан. Однако в НБУ отмечают, что этот механизм сможет заработать в полную силу только после отмены моратория.

"Но вместо того, чтобы отменить мораторий, сейчас нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн", - объясняют в НБУ.

Таким образом банки не захотят выдавать новые ипотечные кредиты, ведь не будут иметь механизмов воздействия на должников. В своем обращении банковская и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых, передает НБУ.

"Призываем народных депутатов не принимать этот вредный законопроект и не лишать граждан мечты о доступной ипотеке", - обратились к нардепам представители Нацбанка.

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Ранее в.а. председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает, что в 4 квартале текущего года можно будет запустить систему ипотечного кредитования под 10% годовых.