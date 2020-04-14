Приватбанк ввел кредитные каникулы" на автокредиты и ипотеку

Отделение Приватбанка Из открытых источников

Для этого нужно заполнить заявку на сайте

Приватбанк ввел дополнительные "кредитные каникулы" для заемщиков программ кредитования "Авто в рассрочку", "Жилье в кредит" и "Кредит под залог недвижимости". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Кредитные каникулы" предоставляются банком клиентам, которые столкнулись с финансовыми трудностями (увольнение, отпуск за свой счет и т. д) из-за ограничений, связанные с карантином.

Такие клиенты будут иметь право на перенос сроков всех очередных платежей до 31 июля 2020 года с соответствующим заключением дополнительных соглашений к кредитному договору или договору лизинга после завершения карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оформления "кредитных каникул" по указанным программам достаточно заполнить заявку на сайте банка.

Ранее сообщалось, что для отсрочку уплаты за кредит на время карантина, необходимо обратиться с соответствующим запросом в банк.