Приватбанк подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на 5,5 млрд долларов

Игорь Коломойский Наталия Кравчук/НВ

Иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из финучреждения, которые были проведены в Приватбанке с 2013 по 2016 годы

Приватбанк подал иск в суд Кипра против бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте банка.

"Приватбанк недавно подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере 5,5 млрд долларов в связи со схемами, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег и которые, как считает банк, были реализованы его бывшими владельцами – г-м Игорем Коломойским и г-м Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц – Тимуром Новиковым и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited", – говорится в нем.

Как отмечается, вручение нового иска на Кипре состоялось 3 апреля 2020 года после вынесения судом приказа против PrimeCap по сохранению документов.

Иск банка касается двух серий транзакций, которые, как утверждает финучреждение, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков и предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и / или контролировались Коломойским и Боголюбовым, по кредитным договорам, которые, как считает банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен.

Такие транзакции включали схему, по которой 2,34 млрд долларов были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами банка – Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 млн долларов в течение четырех месяцев в 2013 году.

Стоит отметить, что указанный иск является частью требований Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 млрд долларов.

Банк рассчитывает на получение возмещения от своих бывших владельцев в полном объеме в связи с понесенным им убытком в период, когда банк находился под их владением и контролем, и нацелен добиться правосудия как для банка, так и для украинских налогоплательщиков.

Как известно, в декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения. Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.

К слову, недавно сообщалось, что сам Коломойский выиграл суд против бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой.