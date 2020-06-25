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ПриватБанк начинает ипотечное кредитование под 10%

Фото из открытых источников

Кредит на жилье можно будет получить на 20 лет с первоначальным взносом 30%

"ПриватБанк" с 1 июля 2020 года начинает ипотечное кредитование 9,99% годовых. Кредиты будут выдаваться в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%". О это сообщает прессслужба банка.

Как сообщили в пресс-служб, ипотеку можно будет получить в "Приватбанке" на срок до 20 лет, а первый взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья.

"В рамках льготной программы украинцы смогут купить жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам "Приватбанка", льготными условиями кредитования по программе "Доступное жилье под 10%", смогут воспользоваться около 300 тысяч украинцев.

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Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что целью власти является снижение ставки по ипотеке до 5-7%.

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