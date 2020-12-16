ПриватБанк и НБУ за три года заплатили юристам 900 млн грн якобы на борьбу с Коломойским: Кому досталось целое состояние

Obozrevatel

Государственный ПриватБанк и Национальный банк Украины потратили на борьбу с бывшим собственником финучреждения Игорем Коломойским 900 млн грн. Большая часть этой суммы досталась украинской юридической компании "Астерс Консалт" с уставным капиталом всего в 800 грн. Благодаря полученным средства выручка фирмы взлетела в 26 раз.

При этом собственника "Астерс" Алексея Дидковского ранее публично обвиняли в отмывании крупной суммы и в связях с чиновниками НБУ. О том, кто и за что получил деньги на суды с экс-собственниками "Привата", сообщает OBOZREVATEL.

Украинцы заплатили за юристов сотни миллионов

Национальный банк, ПриватБанк и Минфин за четыре года потратили почти миллиард гривен на суды с бывшими собственниками "Привата". Cразу после национализации выбрали компанию, которая будет отстаивать правомерность решения – американскую фирму AlixPartners. Она работает на международном рынке еще с 80-х и хорошо известна в профессиональных кругах по всему миру.

После AlixPartners выбрали себе подрядчика в Украине – "Астерс Консалт". А уже с 2018-го и "Приват", и НБУ решили подписать прямые контракты с украинской фирмой. К примеру, Нацбанк провел сделку с "Астерс" на 125 млн грн как закупку для предоставления банковских услуг и проведения банковских операций. То есть без открытых торгов. Хотя на самом деле юркомпания не может предоставлять банковские услуги. Расходы ПриватБанка по контракту с AlixPartners с 2017-го составили 265 млн грн, а с "Астерс Консалт" около 700 млн грн.

В чем был смысл нанимать украинскую компанию – стоит разобраться правоохранителям. Тем более в СМИ регулярно появлялась информация, что ПриватБанк проиграл тот или иной суд братьям Суркисам, Игорю Коломойскому или Геннадию Боголюбову. И это даже с учетом, что замглавы Администрации президента Алексей Филатов, как утверждаются в политических кругах, очень часто пользовался "телефонным правом", звонил судье перед заседанием и убеждал его принять "правильное решение". Куда в таком случае ушла большая часть потраченных государством средств – большой вопрос.

Хотя побед было не так уж и много, это никак не отобразилось на качестве гонораров. Украинская юридическая фирма с уставным капиталом в 800 грн получила вознаграждение на уровне крупных международных компаний. Например, за каждый час работы управляющего партнера украинцы через Нацбанк и государственный "Приват" платили 315 евро. Стандартные 160 рабочих часов в месяц принесли бы представителю фирмы больше 50 тыс. евро! Более того, компания нашла чуть ли не самых дорогих переводчиков в Киеве: за стандартный рабочий месяц по договору могли заплатить более 76 тыс. грн.

Договор с "Астерс Консалт" Obozrevatel

По итогам сделок один из народных депутатов (имя в материалах дела не раскрывается) обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой изучить, насколько правомерно расходовались средства и не завысили ли юристы стоимость своих услуг. В рамках дела 757/50049/19-к Печерский районный суд Киева разрешил правоохранителям получить доступ к договорам, информации об уплаченным суммам.

Решение суда Obozrevatel

Однако расследование ни к чему не привело: нет ни решений судов, ни реальных уголовных сроков или хотя бы уволенных из Нацбанка. Кстати, аппетиты "Астерс", судя по реестру публичных закупок, действительно могут быть завышены. К примеру, в феврале 2020-го Нацбанк искал компанию, которая будет представлять его интересы в международных судах. Тогда "Астерс" предложила свои услуги за 3,1 млн грн, а победитель тендера ту же работу смог выполнить за 1,9 млн грн. Разница в 1,6 раза.

Возможно, если бы Нацбанк и "Приват" изначально выбрали другого юридического представителя, могли бы сэкономить украинцам сотни миллионов гривен.

Кто получил деньги за суды по "Привату"

Собственник компании "Астерс Консалт" – Алексей Дидковский. Еще в 2016-м, до начала судебных тяжб с бывшими собственниками ПриватБанка, выручка компании, по данным Youcontrol, составляла до 11 млн грн в год. Это всего лишь 916 тыс. грн в месяц. А уже в 2018-м, когда были подписаны договоры с государственным банком и регулятором, выручка взлетела до 290 млн грн (то есть в 26 раз!).

Алексей Дидковский Obozrevatel

Но Дидковский известен не только как успешный юрист, защищающий интересы государства в судах против экс-собственников "Привата". Он также является совладельцем коллекторской фирмы "Укрборг", которая, как заявляют сами клиенты, выбивает долги с помощью угроз и запугивания.

Алексей Дидковский владеет "Укрборгом" Youcontrol

Кстати, компания Дидковского также требовала вернуть долги и у клиентов Сведбанка. Именно Дидковский помогал продать это финучреждение мажоритарному акционеру "Дельта Банка" Николаю Лагуну. Бывшая вице-президент "Правэкс Банка" Ирена Кильчицкая публично обвинила участников этой сделки в отмывании крупных сумм.

"Когда уже шла сделка по продаже проблемного банка, вдруг откуда-то акционеры Сведбанка пополнили уставной фонд на $100 млн, которые попали на офшорные счета. Это было чистое отмывание денег. Сведбанк лично обслуживал юрист Алексей Дидковский. После продажи банка Мюллер-Ханке (был председателем правления) купил себе виллу в Италии (эту информацию легко проверить), а Дидковский – дом в Лондоне и перевез туда семью. Также во время работы Сведбанка юридическая компания Дидковского осуществляла "юридическое" обслуживание... Ежемесячно со счетов банка списывались миллионные расходы, чтобы платить этой компании якобы за юридическое обслуживание", – заявила Кильчицкая в интервью "ГОРДОН".

Но, несмотря на публичные обвинения, правоохранительные органы указанной информацией не заинтересовались. Уличил Дидковского в отмывании денег и нардеп Александр Дубинский. На его сайте вышло расследование, согласно которому Нацбанк специально изменил требования под компанию "Астерс" (касательно численности юристов). Кроме того, служба безопасности регулятора обнаружила, что два конкурента на тендере НБУ (Бейкер Макензи и "Астерс") были связаны между собой. Так, соучредитель "Бейкер Макензи" Сергей Пионтковский владеет компанией "Красная поляна", в капитале которой участвует Алексей Дидковский.

Действительно ли Дидковский завысил стоимость своих услуг и получил от государства "лишние" сотни миллионов, могут определить только правоохранители. В их же компетенции также установить и лиц, которые допустили подписания, возможно, невыгодных для бюджета договоров.

OBOZREVATEL публично, а также в письменном запросе, обратился к ГБР с просьбой обнародовать результаты своего расследования и дать ответ на вопрос: действительно ли суды с экс-собственниками ПриватБанка стоят потраченных на них 900 млн грн.