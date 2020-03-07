"ПриватБанк" хочет продать курорт "Буковель"

Сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива

"ПриватБанк" собирается продать крупнейший в Украине горнолыжный курорт "Буковель", который достался банку после национализации.

Об этом сообщила заместитель председателя правления банка Галина Пахачук в комментарии "НВ Бизнес".

По ее словам, когда этот комплекс попал на баланс "Приватбанка" после национализации, его заявленная стоимость составляла 12,6 млрд гривен.

В состав комплекса входят гостиница "Звезда Буковеля", отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы и земельные участки.

Отмечается, что сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

"Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО Скорзонера (связанное с бывшими владельцами "Приватбанка")", - уточнила Пахачук.

Напомним, ранее сообщалось, что против председателя правления "Приватбанка" открыли 6 уголовных производств.

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Также известно, что директор НАБУ Артем Сытник утверждал, что в деле "Приватбанка" ведется активное расследование.