"Приват" может дополнительно заработать на пошлинах 59 млн долл. до конца 2020 года, - эксперты

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Прямая финансовая выгода группы "Приват" от введения пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ может составить $59 млн только во втором полугодии 2020 г. Об этом свидетельствуют расчеты enkorr, основанные на текущем объеме производства Кременчугского НПЗ и наиболее вероятном сценарии замещения российских поставок ДТ.

Большая часть этих дополнительных доходов будет обеспечена за счет повышения оптовых цен и как следствие увеличения маржинальности продаж как импортных нефтепродуктов, так и производимых на Кременчугском НПЗ.

Введение пошлин на уровне 8,46% на крупный канал импортных поставок автоматически приведет к пропорциональному повышению оптовых цен внутри Украины. Исходя из июньских котировок ДТ и СУГ, рост составит примерно $30/т. Напомним, аналогичным образом цены выросли при введении спецпошлины на трубопроводные поставки ДТ из России летом-осенью 2019 г.

По данным ПАО "Укртатнафта", Кременчугский НПЗ вышел на месячный объем производства ДТ на уровне 110 тыс. т. Следовательно после введения пошлин и роста цены, дополнительный месячный доход НПЗ от выпуска ДТ составит около $3,3 млн. Еще $0,3 млн в месяц компания может получить за счет роста цен на сжиженный газ, если сохранит текущий уровень производства на уровне 9 тыс. тонн/месяц.

Всего за период с июля по декабрь 2020 г. дополнительная прибыль из-за повышения маржинальности на продукты Кременчугского НПЗ (СУГ и ДТ) может составить $21,5 млн.

Вторая часть дополнительного дохода будет обеспечена за счет увеличения импортных поставок группы "Приват".

Пошлины в размере 8,46% исходя из текущей ситуации станут заградительными и приведут к полной остановке поставок ДТ из РФ. Этот объем — около 200 тыс. т в месяц — будет замещен поставками из Беларуси (80–100 тыс. т) и через морские порты (100–120 тыс. т).

Поскольку "Приват" владеет 70% всех мощностей по морской перевалке дизельного топлива и является крупнейшим импортером ДТ по морю, можно ожидать увеличения импорта этим игроком с текущих 20 до 100 тыс. т/месяц. Это приведёт к резкому повышению рыночной доли "Привата": если по итогу 4 месяцев 2020 г. она составляла 12–17% в зависимости от месяца (например, в апреле 17% — 112 тыс. т при объеме рынка 650 тыс. т), то после введения пошлин она может достичь 34% (210 тыс. т при объеме рынка 650 тыс. т).

Средний уровень маржи на крупнооптовом рынке в 2019 г. составил 690 грн/т или $25/т. Повышение объемов импорта на 80 тыс. т c одновременным ростом маржинальности продаж обеспечит дополнительный доход в оценочном размере $5 млн в месяц или $30 млн до конца 2020 г.

При этом не учитывается ажиотажная составляющая, которая, как правило, имеет место во время резких изменений в снабжении рынка. Также не исключено наращивание Группой более маржинальных мелкооптовых продаж.

Кроме того, по мере роста морских поставок существенно увеличится доход нефтеперевалочных терминалов в Одессе и Черноморске, принадлежащих "Привату". Ставка на перевалку ДТ, по оценкам трейдеров, составляет примерно $15/т. Соответственно рост объемов морских поставок на 80 тыс. т в месяц приведет к дополнительному доходу $1,2 млн/мес. или $7,2 млн за второе полугодие 2020 г.

Напомним, в январе 2020 г. "Укртатнафта" совместно с "Нафтогазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ из России на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2024 г. Под давлением депутатов, ориентированных на группу "Приват", решение об отказе во введении ограничений на импорт российского топлива отложено на июнь.

По оценкам Нефтегазовой ассоциации Украины, в случае введения пошлин экономика Украины будет ежегодно терять около 11 млрд грн. В случае введения пошлин рост цен на ДТ ожидается на уровне 1 грн/л, на автогаз — примерно 60 коп./л.

В "Консалтинговой группе А-95" отмечают, что закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании.