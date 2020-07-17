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Приобретение отеля "Днепр" отменят, если его купил россиянин, - председатель Фонда госимущества

Дмитрий Сенниченко Правительственный портал

Фонд госимущества хочет выяснить происхождение средств ООО "Смартленд"

Фонд государственного имущества Украины обратился к правоохранителям и государственных органов, чтобы выяснить происхождение средств ООО "Смартленд", которое выиграло аукцион по продаже гостиницы "Днепр" в центре Киева. Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

По его словам, украинское законодательство запрещает инвестировать в украинские активы деньги, российского происхождения. Сам инвестор также не может быть из соседней страны.

По процедуре, победителем аукциона будет признан участник, который показал второй результат. Нового победителя аналогично проверят.

В то же время, глава ФГИ отметил, что залог в 10% от стартовой цены за участие в аукционе участникам не возвращается.

"В конкретном случае с отелем: если окажется, что к покупке как-то причастны руссияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но около 8 млн гривен внесенного ими залога в любом случае останется в государственной казне", - отметил Сенниченко.

Новости по теме: Средства от продажи гостиницы "Днепр" направят в госбюджет, - Зеленский

Напомним, на днях Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины провел аукцион с продажи 100% пакета акций АО "Гостиница "Днепр". Отель продан за 1 111 111 222, 22 гривен

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