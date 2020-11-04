Принятие госбюджета-2021: Какие прогнозы делают в монобольшинстве

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Сейчас о "бюджетной ночи" говорить рано

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что пока рано говорить о "бюджетной ночи", поскольку монобольшинство имеет время до 1 декабря. Об этом он рассказал во время брифинга перед заседанием ВРУ, который транслировал телеканал ZIK.

"Пока мы точно говорить о "бюджетной ночи" не можем, мы имеем время до 1 декабря. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он был принят до 1 декабря, и я думаю, что мы успеем это сделать, хотя вы видите, что разные у нас есть ситуации, в государстве она развивается по-разному, поэтому здесь только Господь Бог может прогнозировать", - рассказал Гетманцев, отвечая на вопрос о прогнозах относительно госбюджета.

Кроме этого, глава комитета отметил, что если в стране будет введен локдаун, то парламентарии могут собраться на отдельные заседания, как это уже было ранее.

"У нас была уже практика отдельных заседаний, которые мы собирали в зависимости от потребности, я думаю, так и будет, если он (локдаун, - ред.) будет, опять же", - уточнил Гетманцев.

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Напомним, в начале недели бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год.