Принятие бюджета - 2021: В "Слуге народа" заявили о договоренности с Кабмином перенаправлять дополнительные средства на медицину

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Состояние медицины в 2020 году – это такое открытие для всех, как состояние армии в 2014-м

Народные депутаты договорились с Министерством финансов и Кабинетом министров, что после I квартала бюджет будет пересмотрен и все возможные резервы и дополнительные поступления будут направлены на медицинскую систему.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук отметила, что государственный бюджет на 2021-й год, который вчера приняли в парламенте, является реалистичным, однако она разделяет мнение медиков, которых всегда финансировали по остаточному принципу.

"Это не то, что впервые за годы независимости в 2021-м году недофинансирована медицина – ни разу медицина не была профинансирована достаточно. Возможно, если бы это было плюс 30-40 миллиардов ежегодно, то в 2020-2021 годах мы бы наконец достигли желанных 5% от ВВП. Но вот состояние медицины в 2020 году – это такое открытие для всех, как состояние армии в 2014-м. Здесь, хотя и сложная ситуация, но она имеет хоть какое-то значительное преимущество, что наконец-то на медицину все обратили внимание, и я уверена, что с каждым годом мы будем ближе и ближе приближаться к достойному финансированию", – сказала Евгения Кравчук.

Кроме этого она рассказала о договоренности парламентариев с Кабмином о перенаправлении дополнительных средств на медицину во втором квартале 2021-го года.

"Есть договоренность и с Министерством финансов, и с Кабинетом Министров, что после I квартала мы будем пересматривать снова бюджет и будем все возможные резервы и дополнительные поступления перенаправлять именно на медицинскую систему", – заявила политик.

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Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Подробнее читайте по ссылке.