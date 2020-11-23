Президент вопреки Конституции подписал меморандум, которым установил рыночную цену на газ и приравнял ее к рыночной промышленности, – эксперт

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Президент совершил преступление, о котором надо говорить

Президент Владимир Зеленский вопреки Конституции и нормам Конституции подписал меморандум, которым установил рыночную цену на газ и приравнял ее к рыночной промышленности. После этого президент потерял статус гаранта Конституции.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский отметил, что Владимир Зеленский, принимая присягу во время инаугурации на пост президента Украины, говорил, что будет выполнять Конституцию Украины, однако впоследствии сознательно его нарушил.

В частности, по словам профессора, это касается вопроса цены газа.

"В Конституции четко написано, что недра являются собственностью украинского народа. "Укргаздобыча" – украинская компания, которая в разные времена добывает от 15 до 18 млрд куб. газа, которая занимается только доставкой и инвестициями. Поэтому цена природного газа, который является собственностью украинцев, не может быть больше 3,5 грн за м3. Это априори!" - подчеркнул он.

Но президент страны, продолжил академик, вопреки Конституции приравнял цену на газ к рыночной промышленности.

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"Что сделал президент? Он вопреки Конституции и нормам Конституции подписал меморандум, которым установил рыночную цену на газ и приравнял ее к рыночной промышленности. Это преступление, о котором надо говорить. После этого президент потерял статус гаранта Конституции. Он после этого не является гарантом Конституции, к большому сожалению", – акцентировал профессор Журавский.

Как сообщали, цена на природный газ для населения в ноябре повысилась еще на 35%.

Следует заметить, что НАК "Нафтогаз Украины" предполагает, что в течение следующих месяцев цена на газ будет снова расти.

Также напомним, что народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы" на телеканале ZIK заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" - это одна из схем, которую "крышует" непосредственно бывший вице-президент США Джо Байден.

Добавим, что в Украине за октябрь количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, выросло до 60 процентов по сравнению с предыдущими периодами.