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Правительство заверило Еврокомиссию, что независимость НБУ является “безусловным приоритетом”

Денис Шмыгаль

 Правительственный портал

Шмыгаль провел разговор с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в пятницу обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом последние события вокруг Национального банка Украины, передает "Европейская правда". 

"Заверил, что независимость Национального банка остается для нас безусловным приоритетом. Благодарен за доверительную беседу Валдису Домбровскису. Это важно, что Украина имеет надежного друга в ЕС", - заявил глава правительства после разговора.

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Напомним, в Еврокомиссии заявили, что независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. 

До этого глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематический политическое давление.

Сегодня Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

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