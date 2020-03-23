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Правительство запретило экспорт спирта из Украины из-за коронавируса

Денис Шмигаль Правительственный портал

Вывозить этиловый спирт из Украины запрещено до 1 июня

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров Украины принял решение запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале

В частности, вывозить товар из Украины за границу запрещено как минимум до 1 июня.

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В связи с этим посты контроля на выездах с предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт.

Напомним, на прошлой неделе в государственном предприятии "Укрспирт" заявили о временном приостановлении отгрузки спирта на экспорт из-за повышения спроса на этот продукт в Украине в связи с распространением COVID-19.

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