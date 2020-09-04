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Правительство заложит в Госбюджет-2021 более 155 млрд гривен на повышение зарплат, - премьер-министр

Премьер-министр Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Согласно прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2021 году ожидается в пределах 4,6-4,7%

Государственный бюджет на 2021 год будет предусматривать 159 млрд гривен на повышение зарплат. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Увеличение минимальной заработной платы - это давление на бюджет и на бизнес. Поднятие в 5000 - это фактически повышение до прожиточного минимума и плюс это моральный барьер. В следующем году у нас заложено 159 млрд гривен. Часть вернется в государственный бюджет в виде налогов, часть оживит экономику из-за того, что на эти деньги украинцы покупают украинские товары", - сказал Шмыгаль.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что согласно прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2021 году ожидается в пределах 4,6 - 4,7%, что в свою очередь "дает основания увеличить заработную плату".

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Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков надеется, что в этом году Верховная Рада Украины сможет вовремя принять Госбюджет-2021. Вместе с тем парламентарий отметил, что среди вызовов, которые стоят перед ВРУ - вторая волна коронавируса.

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