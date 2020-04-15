Правительство ввело зеркальные ограничения для перевозчиков других стран

Министр инфраструктуры Владислав Криклий Фото из открытых источников

Наряду с этим Украина поддерживает свободное движение грузов между странами

Кабинет Украины ввел зеркальные меры ограничения в страны, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Украина поддерживает свободное движение грузов между странами, мы не ограничивали осуществление грузовых перевозок в любом направлении. Экономика, как украинская, так и других стран должно работать, однако, после введения ограничений в отношении украинских перевозчиков некоторыми странами, Правительство было вынуждено ввести зеркальные меры”, - написал он.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что для преодоления последствий кризиса, вызванной коронавирусом COVID-19, украинской авиации требуется 1,5-2 года.