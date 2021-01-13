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Правительство вернет льготы на электроэнергию за расположение в зоне 30 километров от АЭС

Фото из открытых источников

Речь идет прежде всего о городах Никополь, Марганец и Покров

Премьер-министр Денис Шмигаль и и. о. министра энергетики Юрий Витренко заверили, что как можно быстрее решат вопрос тарифов на электроэнергию для жителей городов, располагающихся в тридцатикилометровой зоне от АЭС. Об этом сообщил депутат Денис Герман по результатам рабочей встречи с нардепами, премьер-министром и и. о. министра энергетики.

"Предлагалось несколько вариантов возврата этого тарифа: через субсидию и через отдельный тариф", - комментирует он.

По словам Германа, большинство склоняется именно к тарифу. 

Речь идет прежде всего о городах Никополь, Марганец и Покров, которые отказались от централизованного отопления, а следовательно больше зависимы от тарифов на электроотопление.

Так, 13 января во время заседания Кабмин Денис Шмигаль также поручил Минфину и Минсоцполитики направить субсидии для тех, кто использует электроэнергию для отопления. 

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Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг отменила ночной тариф на электрическую энергию и ряд других льгот.

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