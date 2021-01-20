Правительство утвердило новую тарифную сетку: Когда вырастут зарплаты учителей

Правительство утвердило новую тарифную сетку Фото из открытых источников

Шмигаль обещает, что зарплаты педагогов вырастут на 20% уже в этом месяце

Кабинет Министров утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Как только правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений", – отметил он.

По словам главы правительства, соответствующее решение является взвешенным и подкрепленным имеющейся финансовой ситуацией страны. В этом году для выплаты заработной платы учителям выделили почти 100 млрд гривен.

В целом, согласно принятому постановлению, должностные оклады (тарифные ставки) бюджетников с 1 января 2021 года рассчитываются из размера оклада работника 1 тарифного разряда – 2670 грн, с 1 декабря 2021 года – 2893 грн.

Сравнительная таблица тарифной сетки Фото Алексей Гончаренко

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