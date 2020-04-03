Правительство установило коэффициент индексации пенсий

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Коэффициент пересчета пенсий составит 1,11

Плановая индексация пенсий в 2020 году состоится с 1 мая, а коэффициент пересчета пенсий составит 1,11. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №251 от 1 апреля, которое обнародовано на Правительственном портале.

Как отмечается, в 2020 году перерасчет пенсий проводится с 1 мая в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановления Кабмина от № 124 от 20 февраля 2019 года.

"Перерасчет производится с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, учитываемого для исчисления пенсии, в размере 1,11", - говорится в постановлении.

При этом в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии, не достигает 100 гривен, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Также сообщается, что с 1 мая 2020 года в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, не достигает 2,1 тыс. гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Напомним, на днях правительство анонсировало повышение пенсий и выплат нескольким социальным группам украинцев. Это связано с плановым повышением или с эпидемией коронавируса и застоем экономики – трудно сказать. Однако очевидно, что выплаты все же будут. Подробнее читайте в статье "Карантинные" деньги: Сколько получат украинские пенсионеры в апреле".