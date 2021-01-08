Правительство упростило расследования смертей медиков, погибших в результате инфицирования COVID-19 на работе

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Теперь на указанные дела будет идти не более 5 дней

Кабинет министров упростил порядок расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников вследствие инфицирования COVID-19 на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Правительством утвержден отдельный порядок расследования смертельных случаев медицинских работников, инфицированных COVID-19. Указанным решением устранены бюрократические барьеры в подтверждении факта инфицирования медицинских работников во время выполнения ими профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, порядок расследования случаев смерти медработников в соответствии с принятым решением должен быть завершен в 5-дневный срок, что позволит Фонду социального страхования осуществлять выплаты в кратчайшие сроки.

При этом добавляется, что разъяснения относительно реализации порядка расследования случаев смерти отдельных категорий медработников вследствие инфицирования COVID-19 будет проводиться непосредственно Министерством здравоохранения.

Заметим, постановление Кабинета министров №1 "Некоторые вопросы расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников" принято 5 января. Перед этим в Минсоцполитики анонсировали упрощение выплат семьям умерших от COVID-19 медиков. Сейчас такую помощь получили всего 53 семьи.