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Правительство согласовало с МВФ и приняло финальную версию "антиколомойского" законопроекта, - ЗМІ

кабмин

Разработка документа проходила под председательством Малюськи

Кабинет министров Украины согласовал с МВФ финальную версию законопроекта №2571 о невозврате выведенных с рынка банков экс-владельцам, а 23 марта документ был утвержден правительством. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Отмечается, что обновленный законопроект усиливает и детализирует процесс определения компенсации бывшим владельцам банков.

В частности сообщается, что разработка проекта закона проходила под руководством главы Минюста Дениса Малюськи, который также вел переговоры с Международным валютным фондом по этому вопросу.

Как сообщает издание, Кабмин должен был еще 20 марта утвердить и подать 23 марта проект на рассмотрение ВР. Но на тот момент документ еще не согласовали Минфин и Минэкономики.

Ранее председатель правления банка сообщал, что существует реальная угроза возвращения "ПриватБанка" бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову или то, что они получат большую компенсацию.

 

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