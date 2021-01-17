Правительство с февраля готово снизить цену на газ

Украинцам снизят цену на газ Фото из открытых источников

Чиновники планируют ограничить цену до 6,99 гривен за кубометр

В понедельник, 18 января, Кабинет министров планирует ограничить цену на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает РБК-Украина.

Отмечается, что правительство примет постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина будет установлена предельная цена на природный газ. в то же время Свириденко отметила, что тариф в размере 6,99 гривен будет действовать не дольше чем до 31 марта 2021 года.

По их словам, ограничение цены будет касаться договоров между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды".

Замглавы ОП добавила, что такое решение приняли после анализа ситуации на газовом рынке. В ходе этого выяснилось, что после отмены льготных цен для населения (ПСО) маржа поставщиков выросла с 5% до 46%.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook отметил, что тариф на распределение газа планируется ограничить до уровня не выше 1,79 гривны за кубический метр. Соответствующую инициативу должна одобрить Верховная рада.

Чиновник заверил, что в дальнейшем правительство обяжет всех поставщиков газа позволить украинцам заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках.

Напомним, перед этим Денис Шмигаль признался, что справедливая цена за распределение природного газа в Украине должна составлять примерно 1,1 гривны за кубометр, однако сейчас она может достигать 2,96 грн.