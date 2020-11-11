Правительство пойдет на частичные, демонстрационные меры, но общего жесткого локдауна не будет, - экс-министр Суслов

Виктор Суслов из открытых источников

Введение еще одного "локдауна" в Украине будет вторым серьезным ударом по украинскому бизнесу, которого он может не перенести, убежден эксперт

Кабинет Министров Украины, скорее всего, пойдет на частичные, демонстрационные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса, а общего жесткого "локдауна", когда останавливается работа транспорта и предприятий, не будет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Виктор Суслов, отвечая на вопрос ведущей, может ли государство включить "печатный станок" для помощи бизнесу в случае введения очередного "локдауна", заметил, что вслед за включением печатного станка в Украине начнется быстрый рост цен, ускорится падение гривны и в условиях серьезного кризиса произойдет еще и дестабилизация финансовой сферы, что может привести в дальнейшем к банкротству банков, потери сбережений и других негативных последствий.

Поэтому, подчеркнул Суслов, экономическая политика государства в условиях пандемии должна быть достаточно жесткой, особенно важно сохранение ценности национальной валюты.

Вместе с тем он отметил, что введение еще одного "локдауна" в Украине будет вторым серьезным ударом по украинскому бизнесу, которого он может не перенести.

"При чем, этот удар будет по всем сферам украинского бизнеса. Весной же удар был нанесен в условие когда, возможно, не было такой большой необходимости, но мы видели, что это привело к серьезному падению экономики в условиях, когда у нас и так не хватает поступлений в бюджет. Поэтому я предполагаю, что правительство пойдет на частичные, демонстрационные меры, а общего жесткого "локдауна", когда останавливается работа транспорта, предприятий, не будет", – заявил Виктор Суслов.

Более того, добавил он, что многие предприятия сегодня перешли на дистанционную работу и нагрузка на городские инфраструктуры уменьшилась.

Также экс-министр прокомментировал инициативу Министерства здравоохранения ввести "карантин выходного дня". По мнению Суслова, это скорее демонстрационное мероприятие, а не серьезный подход, который изменит ситуацию к лучшему.

Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине лабораторно подтверждено 489 808 случаев коронавируса. В частности, за последние сутки зафиксировано 10 611 новых случаев COVID-19, выздороветь 6802 пациента, а жертвами болезни стал 191 человек.

Добавим, что с 9 ноября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. Отныне существуют красная и оранжевая зоны, желтой и зеленой нет. В красной зоне находятся 13 областных центров: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Кропивницкий, Черновцы и Чернигов.

Кроме этого с 9 ноября больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут на лечение ургентных больных (те, которые требуют немедленных действий) и пациентов с COVID-19.