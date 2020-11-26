Правительство подготовило проект госбюджета-2021 ко второму чтению: Что изменилось

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Кабмин предусмотрел расходы в сумме 1 трлн 328 млрд грн

Кабинет министров Украины подготовил проект Государственного бюджета-2021 ко второму чтению. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Только что правительство на внеочередном заседании одобрило доработанный документ. Мы провели много совместной работы и консультаций с народными депутатами. Учли большинство из предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики", - написал Шмыгаль.

По его словам, ключевым аспектом бюджета остается сбалансированность и реалистичность к исполнению.

"В следующем году мы ожидаем роста экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону", - добавил Шмигаль.

Глава правительства рассказал, что в доработанном проекте Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.

В то же время министры снизили дефицит по ВВП с 6% до 5,5% (в бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%).

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Напомним, ранее Министерство финансов Украины сообщило, что завершило переговоры с Международным валютным фондом относительно параметров проекта государственного бюджета на следующий 2021 год.