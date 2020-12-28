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Правительство отложило на три месяца повышение тарифа на электричество

Фото из открытых источников

Однако, с нового года отменяются льготные кВт-ч.

Правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, однако с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч. для бытовых потребителей. Об этом во время заседания правительства сказал врио министра энергетики Юрий Витренко, передает Укринформ.

"С января следующего года прошу принять доработанный проект постановления, который предусматривает продление срока действия ПСО до 31 марта 2021 года, установление на период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года фиксированной цены за 1 кВт-час. для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн (с НДС), установление цены продажи электрической энергии ГП "Энергоатом" по двусторонним договорам на электронных аукционах "Гарантированном покупателю" по цене 150 грн за 1 МВт-час.",- сказал Витренко.

Как отмечается, замечаний от членов правительства не поступило.

"Проект разработан с целью финансовой стабилизации на рынке электрической энергии в следующем году и устойчивой работы предприятий, на которые возложено ПСО. Сейчас Минэнерго с НКРЭКУ нарабатывает усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году и других годах. Если бы правительство сегодня не приняло это решение, стремительное повышение тарифа произошло бы с 1 января 2021 года, ведь срок действующего ПСО истекает 1 января", - добавил Витренко.

Отметим, что сейчас действует льготный тариф 0,90 грн / кВт-ч. на электроэнегию при потреблении до 100 кВт-час. в месяц и 1,68 грн / кВт-ч. - свыше 100 кВт-ч. на месяц.

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Напомним, в конце прошлого месяца исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко анонсировал рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей и назвал возможные цены.

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