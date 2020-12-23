Правительство определило норму страхового запаса газа на случай кризиса

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Украина сейчас имеет рекордно большие запасы газа в хранилищах

На заседании 23 декабря Кабинет министров принял постановление "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2021 год". Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, принятие постановления обеспечит продление действующего в течение 2016-2020 годов нулевого размера страхового запаса природного газа.

В то же время для безопасности поставок природного газа была введена норма на случай наступления кризисной ситуации на рынке. Так поставщики должны создать страховой запас природного газа в размере 10% от запланированных месячных объемов поставки на следующий месяц.

Кроме этого, в правительстве отметили, что нынешние запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона.

Украина увеличила объемы газа в газохранилищах до 28,1 млрд куб. м (по состоянию на 31.10.2020), что на 6,3 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату. По состоянию на 23.12.2020 в газохранилищах есть 24,46 млрд куб. м.

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Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, в декабре она увеличилась на 13,5%.