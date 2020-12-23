live
Новости » Экономика Читати новину українською

Правительство определило норму страхового запаса газа на случай кризиса

Фото из открытых источников

Украина сейчас имеет рекордно большие запасы газа в хранилищах

На заседании 23 декабря Кабинет министров принял постановление "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2021 год". Об этом сообщает Правительственный портал

Как отмечается, принятие постановления обеспечит продление действующего в течение 2016-2020 годов нулевого размера страхового запаса природного газа.

В то же время для безопасности поставок природного газа была введена норма на случай наступления кризисной ситуации на рынке. Так поставщики должны создать страховой запас природного газа в размере 10% от запланированных месячных объемов поставки на следующий месяц.

Новости по теме: Правительство расширяет социальные гарантии для получателей жилищных субсидий, - Шмыгаль

Кроме этого, в правительстве отметили, что нынешние запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона.

Украина увеличила объемы газа в газохранилищах до 28,1 млрд куб. м (по состоянию на 31.10.2020), что на 6,3 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату. По состоянию на 23.12.2020 в газохранилищах есть 24,46 млрд куб. м.

Новости по теме: Кабмин установил плату за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, в декабре она увеличилась на 13,5%. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Главное, чтобы Украина не пошла со шляпой в протянутой руке, – Егорова о скандале с елкой Ток-шоу "Мы все – украинцы", – полное видео Как остановить рост тарифов? – Эксперт назвал необходимый шаг Лечение средней тяжести и тяжелых форм COVID-19 стоит от 80 тыс. грн и до "потолка", – Кравченко
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Как министры борщ варили. МВФ в Украине. Должность для Витренко | Ток-шоу
Митинг предпринимателей в Киеве: От Офиса президента - до дворца
Должность для Витренко. Митинг ФЛП. Новый штамм коронавируса | Детали дня / 22.12.20
ФЛП идут во Дворец
Снежана Егорова | Ток-шоу