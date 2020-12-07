Правительство хочет выделить из COVID-фонда 9,7 млрд гривен для выплат ФЛП по 8 тысяч

Кабинет министров Украины Фото из открытых источников

Проект постановления Кабмина ожидает согласования профсоюзов

Кабинет министров Украины постановил выделить Министерству социальной политики 9 741 336 тысяч гривен из фонда борьбы с СОVID-19 для выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен материальной помощи. Проект постановления ожидает согласования профсоюзов, говорится на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Так, документ требует утвердить Порядок использования средств для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета сферы их деятельности во время локдауна.

В связи с этим Пенсионный фонд должен не позднее чем 23 декабря 2020 года отправить Минсоцполитики заявку на перечисление средств для выплаты единовременной материальной помощи по форме, установленной Министерством социальной политики.

А ПФУ до 6 января 2021 года должен предоставить Минсоцполитики информацию об использовании бюджетных средств в декабре 2020 года.

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Напомним, на прошлой неделе народные депутаты проголосовали за законопроект №4429, который предусматривает помощь физическим лицам-предпринимателям во время локдауна — выплату по 8 тысяч гривен единовременного пособия.

Впоследствии соответствующий законопроект подписал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.