Правительство хочет ввести профессиональную накопительную систему пенсий в Украине

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Денис Шмигаль заверил, что от введения такой системы выиграют и работники, и работодатели, и в целом экономика страны

Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде внедрение профессиональной накопительной системы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Соответствующий закон был одобрен 18 ноября на заседании правительства. Согласно ему, профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, которые работают в особо тяжелых и опасных условиях.

"Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить как доплату к своей пенсии", - отметил Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, примерный объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 миллиарда гривен в год. Кроме того, премьер-министр заверил, что введение такой системы окажет положительное влияние на работников, работодателей и экономику страны в целом.

Теперь Кабинет министров будет предлагать законопроект на детальное рассмотрение и проработку Верховной Раде Украины.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины издал постановление, согласно которому с 2021 года людям, достигшим 60 лет и не имеющим трудового стажа, перестанут выплачивать социальную пенсию.