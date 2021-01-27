Правительство должно выплатить 26 млрд грн тепловикам в обмен на согласие не повышать тарифы на тепло – ассоциация "Укртеплокомунэнерго"

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Тепловики просят правительство компенсировать им хотя бы 26 млрд грн разницы между экономически обоснованными и реальными тарифами на тепло и горячую воду, которые устанавливались ниже экономически обоснованного уровня и не покрывали цену газа. Компенсацию просят гарантировать в тексте Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды в Украине, в соответствии с которым тарифы на тепло сохранятся в неизмененном виде до конца отопительного сезона.

Об этом Алена Голубева пишет в статье "Заплатим не в платежках, а налогами. Во сколько украинцам обойдется согласие мэров не повышать тарифы на тепло" для сайта 112.ua со ссылкой на слова президента ассоциации "Укртеплокомунэнерго" Арсентия Блащука.

"По состоянию на 1 января 2021 года долги государства перед тепловиками за достигли 26 млрд грн", - сообщил 112.ua Блащук. Он отметил, что компенсация этой суммы позволила бы тепловикам хотя бы частично погасить долги перед "Нафтогазом" за поставленный газ – 46 млрд грн.

Значительная часть этой суммы, 17,3 млрд грн, возникла только за минувший год. В лидерах должников Киев – 2,72 млрд грн, ТКЭ и ТЭЦ Днепропетровской области – 2,6 млрд грн, Харьковской – 2,39 млрд грн, Донецкой – 1,16 млрд грн, Одесской – 1,044 млрд грн, Львовской – 1,028 млрд грн, Запорожской – 1,006 млрд грн. В тарифах на тепло в большинстве городов заложена стоимость газа на уровне 4048,5 грн за 1 тыс. куб. м, тогда как уже в декабре по формуле PSO "Нафтогаз" продавал газ по 6103,1 за 1 тыс. куб. м.

Долг населения достигает 22 млрд грн. "26 млрд грн плюс 22 млрд грн, которые задолжало население, позволили бы тепловикам на 100% закрыть текущий долг за поставку им газа", - уточнил Блащук.

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Меморандум должен был быть готов к 25 января, но дедлайн сорван: текст документа все еще не готов из-за отсутствия источников финансовой компенсации тепловикам за их согласие продавать тепло и горячую воду в убыток. Рассматривался вариант компенсировать средства тепловикам частично за счет городских бюджетов, а частично - за счет центрального. "У городов необходимых средств нет. Похоже, что основную нагрузку должен взять на себя центральный бюджет", - сказал источник 112.ua в Ассоциации городов.

Как известно, полномочия устанавливать тарифы нынче делегированы на места, и самостоятельное принятие таких решений вполне в компетенции городских властей. Аналогичная ситуация и в Киеве, где для повышения тарифа на тепло и горячую воду не нужно одобрение комиссии НКРЭКУ.