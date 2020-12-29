Правительство должно объяснить, почему растут тарифы на "коммуналку", – экс-министр Плачков

Население платит за предоставленные услуги достаточно дисциплинированно, констатировал Иван Плачков

Потребители в Украине должны понимать, с чем связано очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Такое объяснение должен сделать Кабинет министров Украины.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Иван Плачков отметил, что сегодня Украина переходит к рыночному формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Но что необходимо сделать? Необходимо сделать несколько моментов обязательных, и я как потребитель хотел бы это узнать. Первое – какие причины повышения тарифов?" – отметил бывший министр.

Иван Плачков отметил, что среди причин роста тарифов на электроэнергию – огромные долги перед генерирующими компаниями, такими, как "Энергоатом".

"Правительство должно объяснить: первое – вот такие у нас проблемы, мы повышаем тарифы, чтобы решить вот эти и эти вопросы; поступлений будет дополнительно после принятия новых тарифов в объеме, по моим предварительным расчетам, до 10 млрд в год; и вот эти средства будут направлены на вот такое решение вот таких вопросов. И Национальная комиссия по регулированию энергетики будет очень четко учитывать и жестко проверять, что эти деньги именно используются для решения этих вопросов, а они не ушли на какую-то коррупционную составляющую или не ушли на спекулятивный рынок электроэнергии, который мы сегодня имеем. Поэтому нужен комплексный подход. Мы как потребители должны понимать, для чего они повышаются", – сказал Иван Плачков.

Бывший министр, прогнозируя, не повлечет ли очередное повышение тарифов на коммунальные услуги рост задолженности, отметил, что население платит за "коммуналку" достаточно дисциплинированно. Так, уровень оплаты составляет 90-95%. Он объяснил, что накопление долгов за электроснабжение связано с тем, что потребители платят по тарифу, который ниже себестоимости.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 28 декабря, отменил льготный тариф на электроэнергию, установлен на уровне 90 копеек за кВт⋅ч для населения на первые 100 кВт⋅ч, и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅ч.

Как сообщали, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так, в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). В январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).