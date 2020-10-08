Правительство Британии одобрило кредитные гарантии на 2,5 млрд фунтов стерлингов для торговли с Украиной

Одобрению кредитных гарантий поспособствовало возобновление покрытия британского экспорта в Украину

"UKEF восстанавливает покрытие британского экспорта в Украину и теперь может оказать поддержку до 2,5 млрд фунтов стерлингов для стимулирования экспорта Великобритании в страну", - говорится в пресс-релизе правительства.

Как отмечается, позже британский министр по вопросам международной торговли Ранил Джаявардена подпишет Меморандум о взаимопонимании с представителями украинского правительства, в котором будут указаны отрасли, которые смогут получить выгоду от поддержки UKEF, и который поможет увеличить торговлю между двумя странами.

Приоритетными секторами сотрудничества указаны: оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

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Напомним, вчера, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию.

Как сообщалось, сегодня, 8 октября, Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.