Правительственный план развития государства состоит исключительно из выполнения обязательств перед западными кредиторами, - политолог

Александр Лазарев Фото: NewsOne

Для получения транша МВФ украинские "стахановцы" выполнят любые условия

План развития экономики государства Украина состоит исключительно из выполнения обязательств перед нашими западными кредиторами.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

По словам Александра Лазарева, Украина может получить очередной транш Международного валютного фонда не в полном объеме или МВФ может его растянуть, как это часто происходит в отношениях между Украиной и МВФ – всегда обещают одну сумму, потом пересматривают и отдают совсем другую.

Зато украинские чиновники, добавил эксперт, будут выполнять все требования МВФ, чтобы получить хоть какие-то средства.

"Я и не сомневаюсь, что эти "стахановцы" выполнят все 10 требований, потому что у них план развития экономики и государства состоит исключительно из выполнения обязательств перед нашими западными кредиторами. Они другого плана не видят", – сказал Александр Лазарев.

Он также отметил, что правительство Дениса Шмыгаля до сих пор не представило своего плана только из-за того, что у него есть план МВФ.

"Но о развитии какой страны в этом плане идет речь? Не украинской, скорее всего, а о развитии экономики кредиторов. Ведь треть нашего бюджета заложена под выплату внешних долгов. Поэтому у нас самая затратная часть бюджета – это выплата внешнего государственного долга. Но вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией с общемировым кризисом, пандемией и реструктуризировать этот долг, мы дальше идем проторенной тропой", – прокомментировал политический эксперт.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом. Тогда предполагалось, что главой группы могут назначить уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буца.

Позже глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк ожидает получить транш от Международного валютного фонда в конце 2020 года. В ведомстве считают, что деньги помогут увеличить международные резервы Украины.

Также министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила уже 4 из 10 структурных "маяков" меморандума с Международным валютным фондом.