Пожары под Чернобылем: На тушение огня выделили почти 45 млн из резервного фонда

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В Министерстве отметили, что пожар в Чернобыльской зоне может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью

Правительство выделило 44,86 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации и предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Как стало известно, с начала года в зоне отчуждения уже произошло 27 пожаров на площади около 70 гектаров. Кроме того, в течение последних лет наблюдается повышение температурного режима, что приводит к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины. В связи с этим было принято решение о принятии дополнительных мер для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения ДСНС всем необходимым для своевременной ликвидации пожаров, которые угрожают жизни и здоровью людей, окружающей среде и могут привести к значительным материальным убыткам.

"Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить пожара на территории Корогодского и Денисовецького лесничеств. Недавно спасателям удалось ликвидировать пожар на территории Котовского лесничества.