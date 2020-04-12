Появился доработанный законопроект изменений в госбюджет: Основные цифры

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Фонд борьбы с коронавирусом уменьшили до 64,67 млрд гривен

В доработанном проекте закона относительно изменений в госбюджет на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 увеличение дефицита и отмены программы масштабной приватизации. Соответствующий законопроект было опубликовано на сайте ВРУ.

Как отмечается, налоговые поступления были уменьшены на 145,4 млрд. В основном, это произошло за счет уменьшения внутренних налогов на товары и услуги и НДС по импорту.

Кроме этого, выросла расходная часть бюджета за счет создания Фонда борьбы с COVID-19, бюджет которого составляет 64,67 млрд. При этом предельный объем дефицита вырастет более чем втрое (до 298,4 млрд). Однако, правительство планирует покрыть его за счет чистых заимствований на сумму 296,7 млрд, а также поступлений от приватизации в размере 0,5 млрд.

Также было уменьшено поступления от приватизации на 11,5 млрд (12 млрд в утвержденном бюджете до 0,5 млрд).

В то же время финансирование было увеличено в следующих направлениях:

дополнительные расходы на Национальную службу здоровья в размере 15,8 млрд грн для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (расходы на экстренную медицинскую помощь в размере 0,9 млрд грн централизовали и перевели под управление Аппарата МЗ);

увеличение на 29,7 млрд грн расходов Пенсионного фонда для выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям (планируется доплата в размере 1 тысячи гривен лицам, размер пенсии которых меньше 5 тыс грн);

рост расходов на обслуживание государственного долга на 3,3 млрд грн;

увеличение Резервного фонда на 3 млрд грн.

Кроме этого, для частичной компенсации увеличения расходной части бюджета были пересмотрены расходы по ряду программ. В связи с этим финансирование уменьшили в следующих направлениях:

выплата льгот и жилищных субсидий (-8,2 млрд грн);

финансирование Государственного фонда регионального развития (-2,6 млрд грн);

развитие физической культуры и спорта (-2,3 млрд грн);

субвенция на развитие объединенных территориальных общин (-2,1 млрд грн);

функционирование Фонда энергоэффективности (-1,6 млрд грн);

субвенция на социальную защиту педагогических работников (-1,55 млрд грн);

выплата пособия многодетным и малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью и тому подобное (-1,3 млрд грн);

статистические наблюдения, то есть перепись населения (-1,2 млрд грн);

субвенция на местные выборы (-1,15 млрд грн);

субвенция на реализацию программы "Способна школа для лучших результатов" (-1 млрд грн).

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Напомним, недавно Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил новую версию изменений в государственный бюджет, сократив поступления в регионов на 10,7 миллиарда гривен.