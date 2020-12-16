Повышение зарплат воспитателям детсадов: Разумков рассказал, чего стоит ожидать в следующем году

Воспитателям дошкольных учреждений не повысят заработную плату в 2021 году Фото из открытых источников

В следующем году планируется бо́льшая поддержка медицины и образования

Государственным бюджетом на 2021 год, который накануне приняла Верховная Рада, не предусмотрено повышение заработной платы работникам детских садов. Об этом в программе "Завтрак с 1+1" сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"К сожалению, мы не можем сегодня этого сделать. Если бы мы могли принять решение в бюджете и выделить средства. К сожалению, мы исходим из тех условий, которые есть сегодня. Мы вернули лишь часть средств, которые были забраны из образования. Лично моя позиция: мы должны поддерживать две главные отрасли, не говорю сейчас об армии и безопасности, - это медицину и образование", - заявил глава ВРУ.

Разумков подчеркнул, что, в противовес указанному, бо́льшую заработную плату в ближайшее время все-таки получат работники школ и высших учебных заведений. Надбавки они будут иметь в размере 9% от предыдущей суммы уже в декабре этого года, а в январе-2021 – на 20% больше.

"Если речь идет о педагогах, то между первым и вторым чтением произошло уменьшение на четыре миллиарда. Часть мы смогли вернуть - вернули 790 млн", - сообщил Дмитрий Разумков.

Глава парламента уточнил, что эти средства пойдут на финансирование школьных автобусов, поддержку детей с оккупированных территорий Украины и специальные профильные курсы для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения.

Накануне сообщалось о утверждении бюджета-2021. Он на 6,9% превышает доходы страны по сравнению с прошлым годом.