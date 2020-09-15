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Повышение прожиточного минимума на 2% – это "замораживание" бедности, – Гетманцев о бюджете-2021

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Парламентарий заявил и об отсутствии реальной поддержки промышленности

Повышение прожиточного минимума на 2% с учетом инфляции – это "замораживание" бедности.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат ("Слуга народа"), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я считаю, что в проекте бюджета должна быть больше отражена социальная составляющая, потому что у нас на сегодня мы имеем повышение прожиточного минимума лишь на 2 процента с учетом инфляции. Это фактически мы "замораживаем" бедность. Мы не противодействуем бедности, мы не боремся с ней. Мы ее стабилизируем на определенном уровне, и это очень плохо", – подчеркнул парламентарий.

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Кроме того, как отметил нардеп Гетманцев, в проекте бюджета-2021 нет конкретных программ поддержки промышленности, кроме закупки пассажирских вагонов.

"Уменьшаются расходы на некоторые другие программы, а реальной поддержки промышленности мы не видим", – отметил нардеп.

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Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

В Министерстве финансов Украины назвали основные показатели государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.

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