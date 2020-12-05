Повышение пенсий в декабре: Минсоцполитики рассказало, кто получит больше

Для отдельных групп пенсионеров повышение выплат составит до 370 грн

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В Украине с 1 декабря 2020 года состоялось очередное повышение пенсий и социальных выплат на фоне повышения прожиточного минимума, в результате чего отдельные группы пенсионеров получат выплаты до 370 грн больше. Соответствующую инфографику обнародовала пресс-служба Министерства социальной политики в Фейсбук.

Согласно данным ведомства, больше всего сумма выплат выросла для лиц с инвалидностью первой группы, которым с 1 декабря начали начислять на 370,5 грн больше.

Повышение пенсий с 1 декабря 2020 года Facebook / Министерство социальной политики

Отмечается, что сумма выплат выросла для неработающих пенсионеров, шахтеров, лиц с инвалидностью в результате ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалидов в результате войны и участников боевых действий. Кроме того, выплаты выросли для ветеранов войны, членов семей погибших ветеранов и других социальных групп.

В частности, выплаты повысили для жертв нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей погибших жертв нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной. В то же время выросли выплаты на уход лицам с инвалидностью вследствие войны и надбавки донорам.

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Ранее сообщалось, что дефицит средств Пенсионного фонда Украины в период с января по ноябрь 2020 года достиг 18,4 млрд гривен. Расходы ведомства с начала года составили 435,3 млрд грн.