Повышение пенсий с 1 сентября коснется 1,6 миллиона человек

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Минимальный размер пенсии растет с 1889,20 грн до 2000 грн

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно сообщению, такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, растет с 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %).

В ПФУ добавили, что пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.

"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", - отметили в фонде.

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Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что пенсионерам старше 75 лет повысят сумму выплат в следующем году.