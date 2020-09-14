Повышение минимальной зарплаты и помощь пенсионерам 75+: Минфин представил проект госбюджета-2021
В Минфине утверждают, что подадут проект на рассмотрение Верховной Рады вовремя
Министерство финансов Украины представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. Проект направлен на рассмотрение Кабинета министров, передает пресс-служба Минфина.
Согласно сообщению, среди ключевых приоритетов проекта госбюджета на следующий год:
- повышение минимальной заработной платы;
- качественное образование;
- доступная медицина;
- противодействие пандемии и COVID-19;
- вакцинация;
- забота о старости (помощь пенсионерам 75+);
- надежная оборона и безопасность;
- большое строительство (дороги);
- удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
- развитие культуры;
- поддержка спорта высоких достижений;
- масштабная цифровизация экономики;
- зажиточные регионы.
"Это бюджет возможностей для развития! Двигаемся в соответствии с требованиями законодательства. Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - отметили в Минфине.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что государственный бюджет на 2021 год будет предусматривать 159 млрд грн на повышение зарплат. Вместе с тем премьер подчеркнул, что согласно прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2021 году ожидается в пределах 4,6-4,7%, что в свою очередь "дает основания увеличить заработную плату".