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Повышение минимальной зарплаты и помощь пенсионерам 75+: Минфин представил проект госбюджета-2021

Минфин представил приоритеты Госбюджета-2021 Пресс-служба НБУ

В Минфине утверждают, что подадут проект на рассмотрение Верховной Рады вовремя

Министерство финансов Украины представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. Проект направлен на рассмотрение Кабинета министров, передает пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, среди ключевых приоритетов проекта госбюджета на следующий год:

  • повышение минимальной заработной платы;
  • качественное образование;
  • доступная медицина;
  • противодействие пандемии и COVID-19;
  • вакцинация;
  • забота о старости (помощь пенсионерам 75+);
  • надежная оборона и безопасность;
  • большое строительство (дороги);
  • удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
  • развитие культуры;
  • поддержка спорта высоких достижений;
  • масштабная цифровизация экономики;
  • зажиточные регионы.

"Это бюджет возможностей для развития! Двигаемся в соответствии с требованиями законодательства. Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - отметили в Минфине.

Новости по теме: Проект госбюджета на 2021 год подадут в ВРУ на следующей неделе, - Шмыгаль

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что государственный бюджет на 2021 год будет предусматривать 159 млрд грн на повышение зарплат. Вместе с тем премьер подчеркнул, что согласно прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2021 году ожидается в пределах 4,6-4,7%, что в свою очередь "дает основания увеличить заработную плату".

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