Повышение минимальной зарплаты и помощь пенсионерам 75+: Минфин представил проект госбюджета-2021

Минфин представил приоритеты Госбюджета-2021 Пресс-служба НБУ

В Минфине утверждают, что подадут проект на рассмотрение Верховной Рады вовремя

Министерство финансов Украины представило основные приоритеты государственного бюджета на 2021 год. Проект направлен на рассмотрение Кабинета министров, передает пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, среди ключевых приоритетов проекта госбюджета на следующий год:

повышение минимальной заработной платы;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-19;

вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+);

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры;

поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

зажиточные регионы.

"Это бюджет возможностей для развития! Двигаемся в соответствии с требованиями законодательства. Проект госбюджета на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя", - отметили в Минфине.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что государственный бюджет на 2021 год будет предусматривать 159 млрд грн на повышение зарплат. Вместе с тем премьер подчеркнул, что согласно прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2021 году ожидается в пределах 4,6-4,7%, что в свою очередь "дает основания увеличить заработную плату".