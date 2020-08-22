Повышение "минималки" в короткие сроки опасно, однако бюджет выдержит, - Зеленский

Владимир Зеленский РБК-Украина

В планах поднять "минималку" до 6,5 тысяч гривен к середине 2021 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что внезапно поднимать минимальную заработную плату опасно, однако увеличение до 6,5 тысяч гривен бюджет выдержит. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Обязательно выдержит (бюджет - ред.). Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата - к ней привязаны все зарплаты в нашей стране. Пять тысяч – это первое повышение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6,5 тысяч", - отметил Зеленский.

В то же время президент предупредил, что в короткие сроки увеличивать минимальную зарплату опасно, однако он, Кабмин и НБУ уверены, что все удастся.

"Во-первых, и в бюджете нет таких денег, но это и опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство, Национальный банк. Это общая позиция. Шесть тысяч гривен мы намерены ввести с начала 2021 года, Пять тысяч сейчас – с 1 сентября. И потом в середине 2021 года будет 6,5 тысяч", – отметил президент.

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Напомним, 6 августа Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предложил повысить размер минимальной заработной платы для граждан.

Впоследствии президент заявил, что повышение размера минимальной заработной платы для украинцев - это лишь первый шаг в направлении цивилизованного уровня жизни в Украине.