Повышение "минималки": Появился текст законопроекта Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Зарплату планируют увеличить с 1 сентября этого года

В Верховной Раде Украины появился текст законопроекта об увеличении минимальной заработной платы для украинцев, который накануне подал президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, в документе глава государства предложил с 1 сентября увеличить минимальную заработную плату для граждан до 5 тысяч гривен, что на 5,86 процентов больше нынешней суммы.

Кроме этого, законопроект предлагает увеличить расходы на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС). В частности, его размер планируют установить на уровне 225 гривен.

Отмечается, что такое повышение хотят обеспечить благодаря экономии на обслуживании государственного долга. Эта сумма составит 3,5 миллиардов гривен, а возникла она из-за отклонения фактического курса гривни относительно иностранных валют по сравнению с прогнозным курсом.

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Также намерены увеличить плановые налоговые поступления на 541,3 миллионов гривен:

на 461,3 млн грн - по налогу и сбору на доходы физических лиц

на 80 млн грн - по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения.

К слову, 7 августа документ был передан на рассмотрение Комитета.

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Напомним, 6 августа Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3963, в котором предложил повысить размер минимальной заработной платы для граждан.