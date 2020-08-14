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Повышение "минималки" - это лишь первый этап повышения уровня жизни в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

По словам президента, этот шаг повлияет на рост дохода работников бюджетной сферы

Повышение размера минимальной заработной платы для украинцев - это лишь первый шаг в направлении цивилизованного уровня жизни в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

"Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда два месяца не работали ни предприниматели, ни ФЛП, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немножко поддержать людей", – сказал Зеленский.

По его словам, этот шаг повлияет на рост дохода работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

В связи с этим, Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

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Напомним, 6 августа Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предложил повысить размер минимальной заработной платы для граждан. 

К слову, в госбюджете на 2020 год минимальный размер заработной платы в Украине установлен в размере 4 723 гривни.

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