Потребители, которые не могут платить за газ 6,99 грн, получат субсидию, – Витренко

Юрий Витренко Фото из открытых источников

Субсидия формируется за счет денег потребителей, которые способны покупать газ по рыночной цене

Потребители, которые не могут платить рыночную цену за газ в 6,99 гривен за кубометр, получат субсидию. Об сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает "РБК Украина".

"Почему не по 3 гривны, а по 6,99. В Украине много людей, которые и по три гривны платить не могут. Люди, которые не могут платить и по три гривны, получают субсидии. Для того, чтобы предоставлять деньги на субсидии, где-то их нужно брать. Есть "Нафтогаз", который продает по 7. Но эта разница потом идет на субсидии людям, которые не могут платить и по три гривны", – пояснил Юрий Витренко.

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По его словам, люди, которые нуждаются в помощи от государства в оплате коммунальной услуги, получают субсидию. Она формируется за счет денег тех потребителей, которые способны платить рыночную цену.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины установил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Однако, такой тариф продержится не дольше, чем до 31 марта.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,79 гривни за кубометр.