Потери будут значительные – и не только выручки, но и сбора налогов, – экс-министр о "карантине выходного дня"

Виктор Суслов из открытых источников

Опыт Украины по локдауну на два дня является уникальным, отметил Виктор Суслов

Потери от введения "карантина выходного дня" будут значительными, а эффект от таких мероприятий весьма сомнительный, если не отрицательный.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Гость ток-шоу предостерег, что от усиления карантинных ограничений, в частности введения "карантина выходного дня", потери будут значительными.

"Что касается потерь, то они будут значительными, и кроме потерь чисто выручки и налогов, а уже прозвучала цифра, что примерно половина доходов за месяц зарабатывается предприятиями общественного питания на выходных, это так и есть, а кое-где и побольше, это значит, что и половина налогов будет потеряна. Это значительная сумма. В том числе, и местных налогов, потому что эти предприятия - и прибыль, и налоги с зарплаты - это все доходы местных бюджетов", – сказал Виктор Суслов.

Бывший министр отметил, что ресторанное хозяйство – это непрерывный цикл, где происходит оборот продуктов питания. Виктор Суслов отметил, что, если сегодня заведения ресторанного хозяйства закроют и свою работу они возобновят с понедельника, есть риск, что клиентам на следующей неделе будут подавать несвежие продукты, чтобы не нести прямых убытков. Гость ток-шоу отметил, что большинство рестораторов будут вынуждены так поступать, ведь разорвать непрерывную цепь сложно – есть договоренности с поставщиками и тому подобное.

Виктор Суслов добавил, что опыт Украины по локдауну на два дня является уникальным. По его мнению, это сугубо политическое решение, которое связано с попыткой угодить всем – и бизнесу, и сторонникам введения жесткого карантина. Однако, говорит гость ток-шоу, в итоге получится, что требования и первых, и вторых удовлетворили наполовину, а эффект от таких мероприятий весьма сомнительный, если не отрицательный.

Напомним, правительство ввело карантин выходного дня. Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.

Недавно городской голова Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

Впоследствии секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский заявил, что в городе также не планируют вводить "карантин выходного дня".

Аналогичные заявления сделали в ряде других городов.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что городские головы не имеют полномочий отменять на территории отдельной административной единицы действие решений Кабмина, в том числе и о введении "карантина выходного дня".