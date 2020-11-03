В Украине поступления от НДС выросли более чем на 40% с 2019 года
Также эти доходы превысили планы на 2020 год
За 10 месяцев 2020 года от налога на добавленную стоимость поступило более 96 миллиардов гривен, в прошлом году - 67 миллиардов, то есть более чем на 40% меньше. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Также, доходы от налога на добавленную стоимость превысили план 2020 года на более 30 миллиардов гривен.
Всего за 10 месяцев в налоговую поступило почти 420 миллиардов, то есть на 17% больше аналогичного периода прошлого года.
Возмещений НДС в январе-октябре 2020 года было более чем на 116 миллиардов гривен, из которых почти 12 миллиардов - в октябре.
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