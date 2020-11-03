В Украине поступления от НДС выросли более чем на 40% с 2019 года

Уплата налогов Фото из открытых источников

Также эти доходы превысили планы на 2020 год

За 10 месяцев 2020 года от налога на добавленную стоимость поступило более 96 миллиардов гривен, в прошлом году - 67 миллиардов, то есть более чем на 40% меньше. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Также, доходы от налога на добавленную стоимость превысили план 2020 года на более 30 миллиардов гривен.

Всего за 10 месяцев в налоговую поступило почти 420 миллиардов, то есть на 17% больше аналогичного периода прошлого года.

Возмещений НДС в январе-октябре 2020 года было более чем на 116 миллиардов гривен, из которых почти 12 миллиардов - в октябре.

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