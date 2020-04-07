Построить больницы и отрубить несколько рук: Шарий о том, как создать "эксклюзивную Украину"

Анатолий Шарий. Фото: wikipedia.org/Westmclaren

Сегодня Украине нужно направлять средства на строительство дорог и создание рабочих мест

Если мы сейчас пустим в Украине 17 миллиардов на строительство тех же больниц, если еще отрубить несколько рук, дать по 8, 10, 15 лет уродам на местах, чтобы они сели и не разворовали эти деньги, то мы превратим нашу страну в эксклюзивную страну.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.

Блогер считает: Если проценты за кредиты МВФ, которые Украина должна отдать кредиторам, направить на правильные области, можно построить "эксклюзивную Украину".

"Если мы сейчас пустим в Украине этих 17 миллиардов на строительство тех же больниц, вместо вот этих бараков, о которых людям говорят, что это больница, а это не больница, я как человек, который живет в Европе, говорю, что это не больница, вас обманывают, это придорожный туалет, а не больница. Поэтому, если пустить туда деньги, если еще отрубить еще несколько рук, дать по 8, по 10, по 15 лет тюрьмы уродам на местах, чтобы они сели и не разворовали эти деньги, то мы превратим нашу страну, реально, в эксклюзивную страну. Тогда финны не будут, ковыряясь в зубах, рассказывать, что они украинцев закажут на поля, а мы будем говорить финам", – считает Анатолий Шарий.

Новости по теме: МВФ назвал условия для выделения помощи Украине

Блогер добавил, что сегодня Украине нужно направлять средства на строительство дорог и создание рабочих мест, ведь за период карантина в Украину вернулись миллионы людей, которые, вероятно, на заработки уже не вернутся.

Новости по теме: МВФ назвал условия для выделения помощи Украине

"Вот я себе подумал, что после этого будет проблема, огромная проблема с рабочими местами. И для Европы не свойственно привлекать внезапно откуда-то там рабочую силу. Я думаю, что в некоторых странах, наоборот, на законодательном уровне сократят это количество рабочей силы из Украины. И тем людям, полутора миллионам, а возможно и больше, им придется искать себя на территории Украины. Поэтому безусловно, нужно массовое строительство дорог, мостов, инфраструктуры. И вот для этого пригодились бы средства, которые мы отдадим и больше никогда в жизни не увидим" – прокомментировал Анатолий Шарий.

Напомним, по официальным данным Минфина общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2020 году - более $15 млрд. В то же время, в этом году Украина надеется получить от МВФ $5 млрд.