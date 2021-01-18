Постановление Кабмина о снижении цены газа может быть обжаловано в суде: Эксперт назвал основания

Павел Кухта Скриншот видео

Обжаловать постановление в суде может кто-то из игроков газового рынка, или политических игроков

Поскольку постановление Кабинета Министров о снижении цены газа не прошло согласно законодательству месячных обсуждений, оно может быть обжаловано в суде.

Об этом в эфире ток-шоу "19"на телеканале ZIK заявил бывший исполняющий обязанности министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Павел Кухта отметил, что снижение цены газа на 30% для бытовых потребителей является политическим решением. Кроме этого он отметил, что о повышении тарифов говорили еще осенью, однако в правительство никаких шагов на опережение не делало. Следовательно, добавил эксперт, поспешное решение проблемы впоследствии может "вылезти боком".

"Я еще не видел постановления и не уверен, есть ли оно уже на сайте правительства, но очень типичная проблема по таким постановлениям – это регуляторный акт. И этого рода акты должны месяц проходить публичные обсуждения. Это процедура по закону", - подчеркнул Павел Кухта.

Бывший чиновник добавил, что подобная проблема в Украине была еще 2 года назад во время последнего повышения цены на газ.

"Тогда часть этого постановления отменил суд, потому что они считали, что эта часть была регуляторная, а другая часть постановления – не регуляторная. Есть много сценариев, но теоретически есть кто-то из игроков на рынке, или политических игроков, который может обратиться в суд и обжаловать постановление Кабмина. При чем, вероятно, это будет что-то политическое, потому что суды у нас, к сожалению, в таких вещах работают политически. Это возможно", – прокомментировал Павел Кухта и добавил, что он является сторонником того, что в случае поднятия тарифов государство должно увеличивать количество субсидий.

"Тогда был бы инструмент у правительства и действующей власти, чтобы просто деньгами потушить протесты, дать людям больше денег, чтобы этим компенсировать поднятие цен. Но эту систему не использовали и теперь зашли в такую игру на поводке", – акцентировал гость ток-шоу.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмигаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, который будет предусматривать прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.