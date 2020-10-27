После взрывоподобного роста цены на газ повысятся тарифы на тепло и горячую воду, - Рева

Андрей Рева Скриншот ZIK

Бывший министр поинтересовался, что будет делать власть, когда не хватит денег на субсидии

После взрывообразного роста цены на газ повысятся тарифы на теплоснабжение и горячую воду, но программу жилищных субсидий постоянно сокращают. Что власть будет делать в следующем году, когда не хватит денег на финансирование субсидий?

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Андрей Рева отметил, что единственная система защиты украинцев, которые не имеют возможности оплачивать за жилищно-коммунальные услуги по повышенным тарифам, это субсидии.

"Но при таком взрывообразном росте тарифов, а имейте в виду, что этот ноябрьский тариф и октябрьский будет заложен в цену стоимости тепла и горячей воды. Представьте себе, как сейчас вырастет цена на тепло и горячую воду и в Киеве, и в Виннице, и во Львове. Для того, чтобы защитить людей, у которых невысокие доходы, будут увеличиваться расходы по программе жилищных субсидий. Они в прошлом году, по сравнению с 2019-м, в 2020-м сократили на 10,5 млрд грн, и в течение этого года сократили еще на 10 млрд грн. И на следующий бюджет они планируют еще на 2 млрд грн сократить. У меня первый вопрос – как они собираются защитить людей к концу года и что они собираются делать в следующем году, когда у них не хватит денег на финансирование программы жилищных субсидий?" - поинтересовался Андрей Рева.

Как сообщали, украинская газоснабжающая компания НАК "Нафтогаз" обнародовала цену на газ для населения в ноябре - она выросла на 35%.

Напомним, в Украине 1 августа заработал рынок газа для населения. Таким образом потребители могут самостоятельно выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

К слову, НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии. В частности, стоимость подскочила на 24% - до 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку).