После принятия закона о земле МВФ не даст Украине денег, – Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Фото: Мусиенко Владислав/УНИАН

Бывший вице-премьер объяснил, когда это произойдет

После принятия закона об открытии рынка земли Международный валютный фонд не даст Украине денег, а будет ждать по меньшей мере еще двух документов.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Гость студии отметил, что действующая власть оказалась в ситуации, когда она не имеет другого плана, чем обратиться к Международному валютному фонду и взять ссуду. Именно поэтому, отметил он, спешно был принят закон о земле.

"Но я хочу сказать сразу, что после принятия этого законопроекта МВФ не даст Украине средств. МВФ ждет еще двух минимум документов – это принятие в целом закона о невозврате банков предыдущим владельцам и второй закон – МВФ очень внимательно следит за тем, какие будут изменения в государственный бюджет Украины. И они будут следить за экономическими показателями, которые правительство закладывает в государственный бюджет Украины", – заявил Павел Розенко.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 31 марта, народные депутаты во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины 259 голосами "за" приняли закон об открытии рынка земли – проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10.

Больше на эту тему читайте в статье "Землю на продажу: Какие нормы нардепы учли в законе о рынке земли".